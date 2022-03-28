  • BIST 2.172,48
  • Altın 923.167
  • Dolar 14.8227
  • Euro 16.2659
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Kar-İş Başkanı Topaloğlu: Ülkeye Gelen Yakıtın Kalitesi Gemide Denetlensin

» »
Kar-İş Başkanı Topaloğlu: “Ülkeye Gelen Yakıtın Kalitesi Gemide Denetlensin”
Kar-İş Başkanı Topaloğlu: Ülkeye Gelen Yakıtın Kalitesi Gemide Denetlensin

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu ülkeye gelen akaryakıtın rafineriye boşaltılmadan, gemide denetlenmesini istediklerini belirtti. 

Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda toplu taşıma araçlarının enjektör ve pompalarında arızalar meydana geldiğine işaret ederek, “Akaryakıttan su ve farklı kimyasal maddeler çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

“HANGİ KALİTEDE AKARYAKIT KULLANDIĞIMIZI BİLMEK İSTİYORUZ”

Kar-İş olarak hangi kalitede akaryakıt kullandıklarını bilmek istediklerini ifade eden Topaloğlu, az mesafede çok yakıt yaktıklarını, bunun da yakıtın kalitesini gösterdiğini savundu.

İlgili kişilere çağrısını yineleyen Topaloğlu, gemide denetimin başlaması gerektiğini,  akaryakıt ücretinin yanında, ciddi miktarda parça fiyatı da ödemeye başladıklarını kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sendikalar Genel Grev Kararı Aldı28 Mart 2022 Pazartesi 17:47
  • Barçın: KKTC’deki Yıllık Enflasyon Yüzde 64,30’dur28 Mart 2022 Pazartesi 17:44
  • İşte Bu Akşam Kesinti Olacak Bölgeler ve Saatleri28 Mart 2022 Pazartesi 17:34
  • Akın Manga yeniden Memur-Sen Başkanı oldu28 Mart 2022 Pazartesi 13:02
  • Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, görevine resmen başladı28 Mart 2022 Pazartesi 12:59
  • Kuzey Kore lideri: Durdurulamaz bir askeri güç olacağız28 Mart 2022 Pazartesi 12:50
  • Otizme Dikkat Çekmek İçin Mavi Kurdele Taktılar28 Mart 2022 Pazartesi 12:33
  • HAKSEN, Güç-Sen’in Personel Eksiği Nedeniyle Almış Olduğu Ek Mesai Çalışmama kararına Destek Açıkladı28 Mart 2022 Pazartesi 12:12
  • Töre: Nisaba destek 50 milletvekilinin tamamının sorumluluğu28 Mart 2022 Pazartesi 12:04
  • Özgöçmen: "Hayat pahalılığını" kaldırma çalışması var28 Mart 2022 Pazartesi 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti