Kar-İş Başkanı Topaloğlu: “Ülkeye Gelen Yakıtın Kalitesi Gemide Denetlensin”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu ülkeye gelen akaryakıtın rafineriye boşaltılmadan, gemide denetlenmesini istediklerini belirtti.

Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda toplu taşıma araçlarının enjektör ve pompalarında arızalar meydana geldiğine işaret ederek, “Akaryakıttan su ve farklı kimyasal maddeler çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

“HANGİ KALİTEDE AKARYAKIT KULLANDIĞIMIZI BİLMEK İSTİYORUZ”

Kar-İş olarak hangi kalitede akaryakıt kullandıklarını bilmek istediklerini ifade eden Topaloğlu, az mesafede çok yakıt yaktıklarını, bunun da yakıtın kalitesini gösterdiğini savundu.

İlgili kişilere çağrısını yineleyen Topaloğlu, gemide denetimin başlaması gerektiğini, akaryakıt ücretinin yanında, ciddi miktarda parça fiyatı da ödemeye başladıklarını kaydetti.