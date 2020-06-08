Kar-İş, bugün eylem yapacak

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği, devletin sağlayacağı destek netleşmeden toplu taşımacılığı başlamayacağını açıkladı.

Kar-İş, bugün Meclis ve Başbakanlık önünde araçlı eylem yapacağını da duyurdu.

Kar-İş Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Zekai Gece, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeden herhangi bir sonuç elde edemediklerini savunarak, devletin sektöre sağlayacağı destek ve katkılar netleşinceye kadar, Kar-İş olarak toplu ulaşım hizmetlerini başlatmayacaklarını belirtti.

Gece, bugün saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi önünde açıklama yapılacağını, ardından araçlarını Başbakanlık önüne taşıyacaklarını kaydetti.