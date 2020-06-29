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Kar-İş: “Can güvenliğinden taviz vermeden mücadelemize devam edeceğiz”

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Kar-İş: “Can güvenliğinden taviz vermeden mücadelemize devam edeceğiz”
Kar-İş: “Can güvenliğinden taviz vermeden mücadelemize devam edeceğiz”

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), “can taşıyoruz” önceliği ile can güvenliğinden taviz vermeden mücadelesine devam edeceğini belirterek, hükümete; “can taşıyoruz” prensibinin gerekliliklerine destek vermesi çağrısında bulundu.

KAR-İŞ Üyesi Fuat Topaloğlu yazılı açıklamasında, ülkede uzun yıllardır toplu taşıma sektörünün tek bayrak taşıyıcısı konumumda olan Kar-İş’in, sektörün asgari haklarını savunmak için her dönemde ne gerekiyorsa göze alarak, parti ve ideoloji ayırt etmeksizin hükümetlerle mücadelesini verdiğini kaydetti.

Kar-İş’in yıllardır verdiği mücadelede, sektörün asgari haklarını tespit ederken her zaman insan hayatı taşımanın verdiği büyük sorumluluğu hem kendi adına hem de devlet adına üstlendiğini belirten Topaloğlu, şöyle devam etti:

“İSTİFA ETME NEZAKETİ GÖSTERMEDEN…”

“Düne kadar bizimle Kar-İş çatısı altında mücadele veren yönetim kurulu üyelerimiz, üyelikten dahi istifa etme nezaketi göstermeden nedenini çok iyi bildiğimiz sebeplerden dolayı eksen değiştirmiştir.

Yeni kurulan birliğin kuruluş aşamalarına baktığımızda üzülerek görüyoruz ki, mevcut hükümet tarafından kuruluş prosedürleri de hızlandırılmıştır. Bu oluşuma sessiz kalındığı gibi bu birliğin kuruluşu itibarı ile de bir çok şaibeyi, görev aldığı kabinenin başbakanına, mensup olduğu partinin başkanına ve kamuoyuna cevaplamakla yükümlüdür.

Kar-İş’in hiç vazgeçmediği ve olmazsa olmazı olan ‘can taşıyoruz’ önceliği ile hesapladığı maliyetlerinden taviz vermemesi, buna karşın sürekli ‘maliyetlerinizi düşürün’ baskısı yapan ve tavrı ile insan canını hiçe sayan bir hükümet ile karşı karşıyayız.”

Topaloğlu, yeni kurulan Toplu Taşımacılar Birliği’nin yaptığı ilk ziyaretin adresinin Başbakan Ersin Tatar olduğunu da belirterek, bu ziyarette Tatar’ın yaptığı konuşmada söylediği bazı sözlerin şahsını derinden üzdüğünü kaydetti.

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