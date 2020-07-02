KAR-İŞ ‘Dayanışma Gecesi’ düzenledi: “İçimizdeki zayıf halkalar, yeni bir örgüt kurdu”

KAR-İŞ’in düzenlediği ‘Dayanışma Gecesi’nde konuşan eski Başkan Topaloğlu, “KAR-İŞ’ten ayrılan bazı ‘zayıf halkaların’ yeni bir örgüt kurduğunu” ifade ederek, söz konusu örgütü Halkın Partisi’nin kurduğunu ve Başbakan’ın da buna destek çıktığını iddia etti.

Son 25 gündür grevlerine devam eden Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), dün akşam “Üyeler Dayanışma Gecesi” etkinliği düzenledi.

Gecede konuşan KAR-İŞ eski Başkanı Fuat Topaloğlu, Birliğin, “atalarından kalan bir miras” olduğunu ifade ederek, “Bu akşam, bu dayanışma ile bizi sevenlere güven, sevmeyenlere ise korku veriyoruz” dedi.

“Birilerinin KAR-İŞ’i basit bir örgüt olarak gördüğünü” söyleyen Topaloğlu, “Kimse KAR-İŞ’e ayar çekmeye kalkmasın, biz kimseden emir almayız. Özgür irademizle, şerefimizle, onurumuzla buralara kadar geldik” şeklinde konuştu.

“HALKIN PARTİSİ BİZE BÜYÜK BİR KOMPLO KURUYOR”

“Hükümetin küçük ortağı Halkın Partisi’nin kendilerine komplo kurduğunu, Başbakan Ersin Tatar’ın da buna destek verdiğini” iddia eden Topaloğlu, geçtiğimiz günlerde faaliyete başladığı açıklanan “Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği”ne işaret ederek şöyle konuştu:

“Ne yazık ki aramızdaki bazı zayıf halkalar, meslektaşlarını geride bıraktı, grevin içinde terk etti. 30 yıldır KAR-İŞ içinde görev yapan bu kişilere sorarız; ne oldu da sektör grevdeyken sen greve katılmadın? Buradan taksici arkadaşlarımıza da sesleniyorum, duruşunuz koruyun, haklarınıza sahip çıkın, hükümet edenlerin çirkin oyununa gelmeyin.”

“BAŞBAKAN HİÇ DÜŞÜNMEDEN YENİ ÖRGÜTÜ KABUL ETTİ”

Başbakan Ersin Tatar’ın, yeni birliği geçtiğimiz günlerde “hiç düşünmeden” makamında kabul ettiğini söyleyen Topaloğlu, Başbakan’a seslenerek şöyle devam etti:

“Rekabet iyidir, sen bu KAR-İŞ’i daha tanımadın. KAR-İŞ, kendi iradesiyle her şeyi halledecektir. Sizin baskılarınıza ve tehditlerinize boyun eğmeyecektir. Tüm ada bizim kim olduğumuz iyi bilir…”

“YENİ BİRLİK, HALKIN PARTİSİ TARAFINDAN KURULDU”

KAR-İŞ’ten ayrılarak yeni örgüt kuran kişilerin, “KAR-İŞ’in taleplerinin ayakları yere basmalı” şeklinde ifadelerde bulunduklarını iddia eden Topaloğlu, “KAR-İŞ’e ayar çekmenin, yön çizmenin kimsenin haddine olmadığını” söyleyerek, yeni kurulan birliğin, Halkın Partisi tarafından kurulduğunu iddia etti.

“YUVAYA DÖNÜN…”

KAR-İŞ’ten ayrılarak, yeni kurulan örgüte üye olan meslektaşlarına seslenen Topaloğlu, “Yuvaya dönün, KAR-İŞ yönetenlerin malı değildir. Yönetenler gelip geçicidir. Hepimiz farklı görüşlerde olabiliriz ama bu süreçte tek yumruk olmamız gerek” ifadelerini kullandı.

“FİNANSAL SORUNLARDA ÇÖZÜME YAKLAŞILDI: TC BÜYÜKELÇİLİĞİ”

Öte yandan Topaloğlu, yaşadıkları finansal sorunlarla ilgili çözüme çok yakın olduklarını söyledi.

Yarın saat 11.00’de bir görüşme gerçekleşeceğini ifade eden Topaloğlu, “TC Büyükelçiliği sorunlarımıza çare bulmak adına her türlü iyi niyeti gösteriyor, sağ olsunlar, var olsunlar” şeklinde konuştu.