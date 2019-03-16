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Kar-İş: "Eğitim Bakanlığı, öğrenci taşımacılığındaki tüm şirketleri mağdur ediyor"

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Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, haksız ödeme olayları ve öğrenci taşımacılığı ile ilgili tüzüğü öne sürerek öğrenci taşıyan otobüs işletmecilerinin tümünü mağdur ettiğini savundu.
Kar-İş: "Eğitim Bakanlığı, öğrenci taşımacılığındaki tüm şirketleri mağdur ediyor"

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın, sahte evrak düzenleyerek öğrenci taşımacılığı için devletten para alma olaylarıyla ilgili açıklamalarıyla tüm otobüs işletmecilerinin zan altında bırakıldığını kaydetti.

Sahte evrak olayını gerekçe göstererek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İzin Kurulu tarafından belirlenen ücretlerdeki artış için öğrenci taşıyıcıları ile ek sözleşme imzalamaktan geri durduğunu ileri süren Gece, ek sözleşmenin imzalanmamasından dolayı öğrenci taşımacılığı yapan işletmelerin Eylül 2018’den itibaren ödemelerini yüzde 30 eksik aldığını kaydetti.

Zekai Gece ayrıca, Eğitim Bakanlığı’nın, ücret artışlarıyla ilgili ek sözleşmenin imzalanmamasında, bakanlığın öğrenci taşımacılığı ile ilgili tüzüğün gereklerinin öğrenci taşıyıcıları tarafından yerine getirilmemesini de öne sürdüğünü belirtti.

Eğitim Bakanlığı’nın da, ilgili tüzük gereği eğitim dönemi başında okullardan öğrencilerle ilgili bilgileri alıp sözleşmeleri hazırlaması gerektiğini ancak bunu yapmadığını savunan Gece, Kar-İş üyelerinin tüzük gereği evrak eksikliklerinin gidermesi ve şirketlerin okullarla istişare yapması gerektiğini, bunların pek çoğunu yerine getirmesine rağmen ek sözleşmeler imzalanmayarak tüm otobüs taşıyıcılarının mağdur edildiğini kaydetti.

Gece, “Belirsizlik içinde borçlanarak bu taşımacılığı icra etmek mümkün değildir. Bakanlık ile defalarca yapmış olduğumuz görüşmelerden biç bir sonuç alamadık. Görüşmeler ve uygulamalar arasında hep farklar oluşturulup ilgili Bakanlık Müdürü kriz ortamı yaratarak kamuoyunu kullanıp süreci çözülmez bir süreç noktasına sürüklemeye devam ederek sadece ciddi bir zaman kaybına sebebiyet verdi” ifadelerini kullandı.

Gece, Kar-İş olarak konuyla ilgili gereken tepkiyi ortaya koyacakları uyarısında bulundu.

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