KAR-İŞ eylem sürecini askıya aldığını açıkladı

KAR-İŞ Basın Sözcüsü Mehmet Özsezer, öğrenci taşımacılığındaki fiyat düzenlenmesine ilişkin eylem sürecini 11 Nisan tarihine kadar askıya aldıklarını duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamada, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 20 Şubat tarihinde hükümetin almış olduğu, öğrenci taşımacılığındaki fiyat düzenlenmesini uygulamayacağı” söyleminin ardından, yönetim olarak bugün Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüştükleri kaydedildi.

Açıklamada, konunun Salı günü Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceği, bu nedenle eylem sürecinin 11 Nisan tarihine kadar askıya alındığı ifade edildi.