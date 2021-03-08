KAR-İŞ, Hükümet ile mutabık kalındığını duyurdu

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Basın Sözcüsü Zekai Gece, yaptığı yazılı açıklamada hükümet ile mutabık kalındığını belirtti.

İşte o açıklama:

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği olarak; Sn. Başbakan ve Maliye Bakanımızla bugün yapılan görüşmeler ışığında öğrenci taşımacılığı için 2021 yılına ait avans ödeneği noktasında mutabık kalınmakla beraber en büyük mağduriyeti yaşayan turizm taşımacıları için; hükümetin hibe çalışmalarının son aşamaya geldiğini ve araç harçları içinde avans niteliğinde katkı koyulması noktalarında ki görüşmelerimizde mutabık kaldığımızı, yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini, önümüzdeki günlerde’ de Sn Başbakan’ ın bu konular ile ilgili gerekli bilgilendirme açıklamasını yapacağını ve teknik görüşmelerimizin devam edeceğini’ de tüm kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla arz olunur.