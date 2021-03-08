  • BIST 1.530
  • Altın 417,484
  • Dolar 7,7285
  • Euro 9,1479
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

KAR-İŞ, Hükümet ile mutabık kalındığını duyurdu

» »
Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Basın Sözcüsü Zekai Gece, yaptığı yazılı açıklamada hükümet ile mutabık kalındığını belirtti.
KAR-İŞ, Hükümet ile mutabık kalındığını duyurdu

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Basın Sözcüsü Zekai Gece, yaptığı yazılı açıklamada hükümet ile mutabık kalındığını belirtti.

İşte o açıklama:

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği olarak; Sn. Başbakan ve Maliye Bakanımızla bugün yapılan görüşmeler ışığında öğrenci taşımacılığı için 2021 yılına ait avans ödeneği noktasında mutabık kalınmakla beraber en büyük mağduriyeti yaşayan turizm taşımacıları için; hükümetin hibe çalışmalarının son aşamaya geldiğini ve araç harçları içinde avans niteliğinde katkı koyulması noktalarında ki görüşmelerimizde mutabık kaldığımızı, yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini, önümüzdeki günlerde’ de Sn Başbakan’ ın bu konular ile ilgili gerekli bilgilendirme açıklamasını yapacağını ve teknik görüşmelerimizin devam     edeceğini’ de  tüm kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla arz olunur.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baf Türk Birliği Şehitleri andı08 Mart 2021 Pazartesi 18:09
  • Dikkat! Yağışlar geliyor08 Mart 2021 Pazartesi 18:08
  • Tatar-Lute görüşmesi tamamlandı… Tatar: “Kimse bize dayatma yapamaz”08 Mart 2021 Pazartesi 18:04
  • ''Vakıflar İdaresi kiracılarının kiralarını ödeyemez hale geldi''08 Mart 2021 Pazartesi 17:51
  • Angolemli: “Vakıflar çalışsın, Evkaf kendine gelmeli, nerede malımız varsa bunun kaydını almalıdır”08 Mart 2021 Pazartesi 17:46
  • Sol Hareket Cinsiyet Eşitliği Atölyesi , 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımlad08 Mart 2021 Pazartesi 17:42
  • Erdoğan: İki Devletli Çözüm Herkes İçin "Kazan-Kazan" Durumu Yaratacak08 Mart 2021 Pazartesi 17:41
  • Girne ve Lefke'de elektrik kesintisi yapılacak!08 Mart 2021 Pazartesi 17:16
  • Başbakan Saner: “Hibenin tamamı yatırımlara gidecek”08 Mart 2021 Pazartesi 16:55
  • Meclis’te Türkiye İle İmzalanan Protokol Konuşuldu08 Mart 2021 Pazartesi 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti