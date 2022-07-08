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Kar-İş: KKTC’ye özgü toplu taşıma modeli kurulmalı

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Kar-İş: KKTC’ye özgü toplu taşıma modeli kurulmalı
Kar-İş: KKTC’ye özgü toplu taşıma modeli kurulmalı

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, KKTC’ye özgü bir toplu taşıma modeli kurulması gerektiğini kaydetti.

Dernek Başkanı Topaloğlu, yazılı açıklama yaparak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın dün bir televizyon programında “okul taşımacılığından yılda 200 milyon liralık rant sağlayanlar olduğuna” dair yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Topaloğlu, “Bu bütçeleri rant olarak görmüyoruz. Ada genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okuyan yaklaşık 25 bin öğrenciye hizmet veriliyor. Bu hizmet 780 araçla yapılıyor. Öğrenci taşıyanların,  yapmış oldukları taşıma hizmetinin bedelini ortalama 2 buçuk-3 ayda bir alıyor” dedi.

Topaloğlu, “Taşımacılıkta rant nerededir? Üniversiteler toplu taşımacılıktan yılda 40 milyon euro para kazanıyorlar, yasalara aykırı ve kayıt dışı bir şekilde yapıyorlar. Sayın Bakan buna neden değinmedi?” diye sordu.

– “Esas rant üniversitelerin yapmış olduğu taşımacılıktır”

Yıllardır hükümet edenlerin toplu taşımacılığa bir desteği olmadığını da öne süren Topaloğlu, “Hiçbir destek görmedik. Toplu taşımacılık yasal olarak yapılmaktadır. Öğrenci taşımacılığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve okul yönetiminin denetiminde yapılıyor. Bunu rant olarak kabul etmiyoruz. Esas rant üniversitelerin yapmış olduğu taşımacılıktır” diye konuştu.

Toplu taşımacıların şirketleşmeye ihtiyacı olduğuna da dikkat çeken Topaloğlu, “Bütün toplu taşımacılar bunun farkında, ancak net bir fikirleri yok”  ifadelerini kullandı.

– Üniversitelerin toplu taşımacılıktan çekilmesi gerekiyor”

Topaloğlu, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Kurulacak olan sistemde herkes hakkı olanı kadar kazanmalı. 200’e yakın yerleşim bölgesinde okullar kapandıktan sonra toplu taşımacılık duruyor. KKTC’ye özgü bir toplu taşıma modeli kurulması gerekiyor. Bunlar yapıldıktan sonra devletten güvence istiyoruz. Üniversitelerin toplu taşımacılığı, kurulacak olan şirketlere devretmesi, üniversitelerin toplu taşımacılıktan çekilmesi gerekiyor. Aldığımız duyumlara göre üniversiteler kendi aralarında şirketleşmeye gidiyor.”

– “ Karşılıklı görüş birliği ile şirketleşme kararı alınmalı”

Topaloğlu, “Bir an önce şeffaf bir şekilde, nasıl bir model uygulanacağını toplu taşımacıların da bizzat görüş ve düşüncesi alınması gerekir. Karşılıklı görüş birliği ile şirketleşme kararı alınmalı. Şirketleşmenin ne şekilde ve nasıl olacağı önemlidir. Ciddi saha çalışmaları yapılması gerekiyor” dedi.

Uygun şartlarda ve uygun koşullarda uzun vadeli kredilerle araçların yenilenmesini istediklerini de vurgulayan Topaloğlu, “Yapılacak olan sistemde büyük çoğunluğun memnun olması gerekiyor. Saha çalışması olmayan bir yerde kimseyi bu düşünceye inandıramazsınız. Ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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