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KAR-İŞ mazot zammına karşı “özel imtiyazlar” istedi

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Toplu taşımacılık için “özel imtiyazlar” uygulanarak, mazottan doğan mağduriyetlerin giderilmesini istedi.
KAR-İŞ mazot zammına karşı “özel imtiyazlar” istedi

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş); dövizin TL karşısında değer kazanması ve mazota yapılan zamların toplu taşımacılık yapan kesimi çıkmaza düşürdüğünü belirterek, toplu taşımacılık için “özel imtiyazlar” uygulanarak, mazottan doğan mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Birlik Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, sektörün en büyük geçim kaynağının öğrenci taşımacılığı ve turizm taşımacılığı olduğunu belirterek, öğrenci taşımacılığındaki geç ödemeler ve kritere bakılmaksızın verildiğini iddia ettiği turistik izinlerin sektöre ciddi anlamda zarar verdiğini kaydetti.

Topaloğlu açıklamasında, “Tüm bunlar yetmezmiş gibi dövizin her geçen gün Türk Lirası karşısında ciddi anlamda değer kazanıp Türk Lirasının değer kaybetmesi ve bizim en büyük giderimiz olan mazotta her ikide bir zam gelmesi bizi çok ciddi anlamda çıkmaza düşürmüştür. Mazota gelen bu artışlara karşılık biz işimizi icra edemeyecek duruma gelmiş durumdayız. Bizler bu zamlara karşılık sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, beklentilerinin; toplu taşımacılık için “özel imtiyazlar” ortaya konarak mazottan doğan mağduriyetlerin giderilmesi ve nefes alabilme imkanlarının yaratılması olduğunu dile getirdi.

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