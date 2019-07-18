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KAR-İŞ öğrenci taşımacılığı hakkına hükümetten açıklama istedi

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Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), öğrenci taşımacılığından kaynaklanan alacakları konusunda Hükümetten açıklama beklediklerini kaydetti.
KAR-İŞ öğrenci taşımacılığı hakkına hükümetten açıklama istedi

Dernek Basın Sözcüsü Zekai Gece, yaptığı yazılı açıklamada 2018-2019 eğitim yılı öğrenci taşımacılığı için kararlaştırılan yüzde 30 artışın acilen ödenmesini talep etti.

Bunun yanında öğrenci taşımacılığı için Bakanlıkla sözleşme imzalamayan ve hiç ödeme almayan üyelerinin bulunduğunu kaydeden Gece, bu durumdaki üyelerinin bir yıl boyunca çok büyük zorluklar içerisinde, üzerlerine düşen taşımacılık görevlerini yaptığını kaydetti. Gece, bu durumdaki üyeleriyle sözleşmelerin ne zaman yapılıp ödeneceklerinin de açıklanmasını istedi.

Zekai Gece, yeni eğitim yılında hangi çerçeve ve şartlarda öğrenci taşımacılığının yapılacağının belirlenmesi ve eğitim yılı başlamadan taşımacılarla sözleşmelerin yapılmasını da istediklerini belirterek, “Gerekenlerin yapılmasını ve bekleyecek zaman ve takatimizin kalmadığını yetkililere ve kamuoyuna duyururuz” dedi.

Gece, Hükümetin yeni kurulması ve bakanlıklardaki atamaların yapılması için yeterli zamanın tanındığını da kaydetti.

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