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KAR-İŞ: “Öğrenci Taşımacılığı Hükümet Edenler Yüzünden Başlamayacak”

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KAR-İŞ: “Öğrenci Taşımacılığı Hükümet Edenler Yüzünden Başlamayacak”
KAR-İŞ: “Öğrenci Taşımacılığı Hükümet Edenler Yüzünden Başlamayacak”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Başkanı Topaloğlu “Öğrenci taşımacılığı hükümet edenler yüzünden başlayamayacak” dedi.

KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu, son 3 yıldır taşımacılık sektörüne ilişkin fiyat ayarlaması yapılmadığını ve bu konuda hükümetle yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirtti.

Fuat Topaloğlu son 3 yıldır taşımacılık sektörüne ilişkin fiyat ayarlaması yapılmadığını, bu konuda hükümetle yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve sürekli “kasa boş” yanıtını aldıklarını belirterek, bu gidişle öğrenci taşımacılığının başlamayacağı uyarısında bulundu.

“VATANDAŞ İLE TAŞIMACIYI KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE KİMSENİN HAKKI YOK”

Yazılı bir basın bildirisi yayınlayan Topaloğlu, giderlerin dövize endeksli olduğunu ve hayatın her geçen gün pahalılaşmaya devam ettiğini belirterek, hükümet edenlerin kapalı kapılar ardında yapmış oldukları “Maliyede para yok” söylemlerinin kamuoyuna resmi olarak açıklanması gerektiğini, vatandaş ile taşımacıyı karşı karşıya getirmeye kimsenin hakkı olmadığını vurguladı.

“ÖDEYEMEYECEKLERSE, DÜRÜST BİR ŞEKİLDE ÇIKIP KAMUOYUNA AÇIKLASINLAR”

“Ödeyemeyeceklerse, dürüst bir şekilde çıkıp kamuoyuna açıklasınlar ne vatandaşı ne de taşımacıyı zora soksunlar” diyen Topaloğlu, fiyat ayarlaması yapılmaması halinde, öğrenci taşımacılığının yapılmayacağı yönündeki kararlarından vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

“NE SİZİ, NE DE BİZİ DÜŞÜNÜYORLAR”

Velilere seslenen Topaloğlu, “Kapalı kapılar ardında aldıkları kararlarla bizi bitirdiler. Ne sizi ne de bizi düşünüyorlar” diyerek, okulların açılmasına bir haftadan az bir süre kaldığını hem velilerin hem de taşımacıların mağdur durumda olduğunu vurguladı.

“HİBE DESTEKLERİNDEN TAŞIMACILAR NEDEN FAYDALANMADI?”

Öte yandan, taşımacılık sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında bulunduğunu, aylarca taşımacılık yapılmadığını ve kurallar gereği şu an araç kapasitesinin sadece yüzde 50’sini kullanabildiklerini belirten Topaloğlu, taşımacıların, pandemi nedeniyle pek çok sektöre verilen hibe desteğinin neden dışında tutulduğunu da sordu. Topaloğlu, “Bu konuda da hükümet edenleri bir açıklama yapmaya davet ediyoruz” dedi.

“KARARIMIZ NETTİR KAMUOYUNA DUYURULUR”

“Bundan sonra yaşanacak tüm gelişmeler, tamamen hükümetin tutumundan dolayıdır” diyen Topaloğlu, “Fiyat ayarlaması yapılmadan, protokol imzalanmadan öğrenci taşımacılığı başlamayacaktır. Kararımız nettir kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı. 

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