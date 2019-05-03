Kar-İş öğrenci taşımacılığını çarşamba günü durduracak

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, yaptığı yazılı açıklamada, öğrenci taşımacılığı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde sonuç alamadıklarını, bu bağlamda Kar-İş üyelerinin belirsizlik içerisinde öğrenci taşımacılığı icra etmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Gece, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan taleplerinin, 19 Nisan’da Taşımacılık Komisyonunda alınan kararların onaylanması; mevcut sözleşmelere Ulaştırma Bakanlığı izin kurulu tarafında verilen yüzde 30’luk artışın mevcut sözleşmelere eklenmesi ve geriye dönük ödemelerin yapılması; Milli eğitim Bakanlığında sözleşmelere yüzde 30’luk artışı ekleyip hesaplaşma yapacak ve bunların altına imza koyacak ekibin oluşturulması olduğunu kaydetti.

Gece, “İsteklerimizin ve haklarımızın ivedi bir şekilde yerine getirilmemesi halinde, haklarımızı alana kadar 8 Mayıs’tan itibaren süresiz greve gidip öğrenci taşımacılığını durduracağımızı yetkililer ve kamuoyuna duyururuz” dedi.