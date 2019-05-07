Kar-İş öğrenci taşımacılığını durdurdu! Yarın okullar açık mı olacak?

Kar-İş öğrenci taşımacılığını durdurduğunu açıkladı.
Bugün toplanan Bakanlar Kurulu'nun konu ile ilgili nasıl bir karar üreteceği bekleniyor.
Öğrenci taşımacılığını yarından itibaren süresiz durdurduğunu açıklayan Kar-İş'in açıklamasından sonra Milli Eğitim bakanlığı'na bağlı okulların yarın açık mı olacağı tartışması başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu ile ilgili önümüzdeki saatlerde açıklama yapması bekleniyor.
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