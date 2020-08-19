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KAR-İŞ: Okullar açılmadan otobüslerin hazır hale getirilmesi gerekiyor

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KAR-İŞ: Okullar açılmadan otobüslerin hazır hale getirilmesi gerekiyor
KAR-İŞ: Okullar açılmadan otobüslerin hazır hale getirilmesi gerekiyor

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetin pandemi döneminde verdiği sözleri tutmadığını ileri sürerek, okullar açılmadan minibüslerin ve otobüslerin hazır hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Topaloğlu, 1 Eylül’de okulların açılmaya hazırlandığı bir ortamda otobüs ve minibüs işletmecilerinin gerekli tedbirleri alıp yola çıkamayacaklarını kaydetti.

“Altı aya yakın bir süredir zor günler geçiyoruz” diyen Topaloğlu,

“Araçlarımızın büyük bir kısmı aylardır çalışmıyor. Önümüzde çok kısa bir süre var ve 1 Eylül’de okulların açılacağı söyleniyor. Biz 10 gün sonrasına bu araçlarımızı nasıl hazır hale getireceğiz ve güvenli bir şekilde nasıl yollarda süreceğiz?” diye sordu.

Hükümet ile yaptıkları görüşmelerde kendilerine düşük faizli kredi sözü verildiğini öne süren Topaloğlu, sürecin hızlandırılarak bu sözün yerine getirilmesini istedi.

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