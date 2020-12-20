  • BIST 1.408
  • Altın 461,101
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 13 pozitif vaka 7'si yerel!

KAR-İŞ: “Pandemi Taşımacılığı Dokuz Ay Sonra Normale Döndü”

» »
Kamu Araçları İşletmecileri Derneği Başkanı Fuat Topaloğlu, pandeminin ortaya çıktığı günden bu güne sadece birkaç kişinin tekeline bırakılan taşımacılığının dokuz aydan sonra normale döndüğünü belirterek, durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi
KAR-İŞ: “Pandemi Taşımacılığı Dokuz Ay Sonra Normale Döndü”

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, pandeminin ortaya çıktığı günden bu güne sadece birkaç kişinin tekeline bırakılan taşımacılığının dokuz aydan sonra normale döndüğünü belirterek, durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kar-İş’ten yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Bir önce ki hükümet döneminde ısrarla yaptığımız çağrılar sonunda bir sonuç alamamıştık. Pandemi taşımacılığının sadece birkaç kişiye ait araçla değil, tüm araçların yararlanacağı bir sistemde olması gerektiğini söylememize rağmen bu çağrılarımıza bir yanıt alamamıştık. Yeni hükümetin kurulması ve yeni Maliye Bakanımızın göreve başlamasıyla birlikte bu yanlıştan dokuz ay sonra geri dönüldü ve taşımacılık birkaç kişinin tek elinden kurtarılıp, herkesin faydalanabileceği bir düzene geçildi. 
Bu bağlamda dün güvenoyu alan yeni hükümete ve dokuz aydır süren bu haksızlığı ortadan kaldıran Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a teşekkür ediyoruz”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu’ndan 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı20 Aralık 2020 Pazar 12:19
  • Zorlu Töre'den Şehitleri Anma mesajı20 Aralık 2020 Pazar 12:07
  • 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor20 Aralık 2020 Pazar 12:05
  • İtfaiye Ar-Ge Eğitim Şubesi Yangın Eğitmenleri Davulcu Ve Tabakçı Yangınlar Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirdi20 Aralık 2020 Pazar 12:04
  • Kürşad Turgut aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi20 Aralık 2020 Pazar 12:02
  • Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Üniversiteler Birliği heyetini kabul etti20 Aralık 2020 Pazar 12:01
  • Ulusal Birlik Partisi Olağanüstü Kurultay’ı bugün yapılıyor20 Aralık 2020 Pazar 12:01
  • Belediyeler Birliği'nin Millî Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı…20 Aralık 2020 Pazar 11:59
  • Cumhurbaşkanı Tatar "Welcome To Turkısh Cyprus Club" Üyelerini Kabul Etti20 Aralık 2020 Pazar 11:57
  • Ani ve gayri tabii ölüm20 Aralık 2020 Pazar 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti