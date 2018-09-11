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Kar-İş Pazartesi öğrencileri okullara taşımayacak!

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Kar-İş ile Eğitim Bakanlığı arasında bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen toplantıda öğrenci taşımacılığı konusunda bir anlaşmaya varılamadı.
Kar-İş Pazartesi öğrencileri okullara taşımayacak!

Ülke genelindeki Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara öğrencileri taşıyan Kar-İş’in, okulların açılacağı Pazartesi günü öğrenci taşımacılığı yapmama kararı aldığı öğrenildi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, “öğrenci kapasitesi ve ücretler konusunda bilgi talebimize halen daha bir yanıt alamadık. Tarife düzenlemesi talebimiz üzerine bir netice çıkmadı. Hükümet sürece ve zamana oynar. İyi niyetten yoksun bir toplantı oldu. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara öğrenci taşımacılığı Pazartesi başlamayacak” diye konuştu.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokul, ilkokul, ortaokul, kolej okullarına taşımacılık yapan Kar-iş’in, okulların açılacağı Pazartesi günü taşımacılığı başlatmayacağını vurguladı.

Kaynak: Rana Sarro - Evrensel Gazete
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