Kar-İş süresiz grevde...

Kar-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Kar-İş, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı sektör çalışanlarının sözleşmelerine hükümetin verdiği yüzde 30’luk fiyat artışını ekleyene dek” okullara öğrenci taşımacılığı yapmayacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yapılan temasların olumsuz şekilde sonuçlanmasının ardından bugünden itibaren süresiz greve başlayan Kar-İş, bakanlığa "süre uzatma politikası yaparak çok değerli olan zaman kavramını boşa harcayıp tüm taşımacılık sektörünü çıkmaza sürüklemiştir” suçlamasında da bulunmuştu.