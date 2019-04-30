  • BIST 95.323
  • Altın 245,646
  • Dolar 5,9535
  • Euro 6,6808
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Kar-İş, süresiz greve gideceğini açıkladı

» »
Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığı konusundaki taleplerinin karşılanmaması halinde 8 Mayıs Pazartesi’nden itibaren greve gideceği ve öğrenci taşımacılığını durduracağı uyarısında bulundu.
Kar-İş, süresiz greve gideceğini açıkladı

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, yaptığı yazılı açıklamada, öğrenci taşımacılığı konusunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde sonuç alamadıklarını, bu bağlamda Kar-İş üyelerinin belirsizlik içerisinde öğrenci taşımacılığı icra etmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Gece, taleplerini şöyle sıraladı:
“Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 19 Nisan’da Taşımacılık Komisyonu’nda alınan kararların onaylanmasını; mevcut sözleşmelere Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu tarafından verilen yüzde 30’luk artışın mevcut sözleşmelere eklenmesi ve geriye dönük ödemelerin yapılması; Milli Eğitim Bakanlığı’nda sözleşmelere yüzde 30’luk artışı ekleyip, hesaplaşma yapacak ve bunların altına imza koyacak ekibin oluşturulması”

Gece, “İsteklerimizin ve haklarımızın ivedi bir şekilde yerine getirilmemesi halinde, haklarımızı alana kadar 8 Mayıs’tan itibaren süresiz greve gidip öğrenci taşımacılığını durduracağımızı yetkililer ve kamuoyuna duyururuz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kormacit'te Paskalya Yortusu ve Ay. Georgios kserinos Kilisesi’nde ayin30 Nisan 2019 Salı 15:11
  • LTB’nin yeni Geçiş Kapıları isteğine Sivil Toplumdan Destek30 Nisan 2019 Salı 14:44
  • HTKS: Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası olarak yönetenlere sesleniyoruz!30 Nisan 2019 Salı 14:41
  • Güngördü’nün 1 Mayıs mesajı30 Nisan 2019 Salı 14:35
  • Meclis’te vatandaşlık, emirnameler ve limanlar konuşuldu30 Nisan 2019 Salı 14:33
  • BKP, işçi, emekçi ve yurtseverleri 1 Mayıs mitingine çağırdı30 Nisan 2019 Salı 14:32
  • 3 Mayıs Cuma günü bazı ilkokullarda uyarı grevi var...30 Nisan 2019 Salı 14:00
  • Kamu-İş Genel Başkanı Serdaroğlu: “Mücadeleye hazır olunması dileğiyle 1 Mayıs kutlu olsun”30 Nisan 2019 Salı 12:35
  • Basın-Sen üyelerini 1 Mayıs’ta sokağa çıkmaya çağırdı30 Nisan 2019 Salı 12:33
  • 1 Mayıs İşçi Bayramı ara bölgede 2 toplumlu etkinlikle kutlanacak30 Nisan 2019 Salı 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti