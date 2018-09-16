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Kar-İş taşımacılıkta uzlaşı yok!

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Kar-İş açıkladı herhangi bir uzlaşı yok! Bakanlık açıklamasında prensip anlaşmasına vardık demişti.
Kar-İş taşımacılıkta uzlaşı yok!

Kar-İş açıkladı herhangi bir uzlaşı yok!

“Uzlaşma yok” diyen Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, öğrencilerin okul açılış haftası ilk günlerinde mağdur olmalarını istemediklerini belirterek eylemlerini Çarşamba’ya kadar askıya aldıklarını, Çarşamba günü Maliye Bakanlığı’nda Ulaştırma Bakanının da katılımıyla görüşeceklerini, uzlaşıp uzlaşmamanın o gün belli olacağını ifade etti.

İyi niyet olarak  eylemleri çarşamba gününe kadar askıya aldık açıklaması yaptı.

Bakanlık açıklamasında prensip anlaşmasına vardık demişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit yeni öğretim yılı öncesi öğrenci taşımacılığında sorun yaşanmaması adına Cumartesi günü KAR-İŞ yetkilileri ile uzun ve yoğun bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmeler Pazar günü de devam etmiş olup bugün yapılan görüşmeye Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ta katılmıştır. İki gündür gerçekleşen yoğun görüşmelerin ardından bugün yapılan toplantı sonucunda Bakanlığımız ile KAR-İŞ yetkilileri arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu doğrultuda taraflar Çarşamba günü yeniden bir araya gelerek protokole son şeklini verip imza konulmasını hedeflemektedir. Buna bağlı olarak 17 Eylül Pazartesi günü (YARIN) öğrenci taşımacılığı tüm bölgelerimizde sorunsuz bir şekilde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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