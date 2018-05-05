Kar-İş: "Toplu taşımacılık kendiliğinden duracak"

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), KKTC genelinde faaliyet gösteren toplu taşımacıların tüm giderlerinin döviz bazında olduğunu kaydederek, dövizin yükselmesi ve mazota sürekli zam gelmesinin kendilerini ciddi anlamda çıkmaza düşürdüğünü belirtti.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yazılı açıklamasında, toplu taşımacılığın sürdürülebilir bir durumu kalmadığı görüşünü ifade etti ve mazot alımıyla ilgili özel imtiyazlar ortaya konmasını beklediklerini kaydetti.

Özel araçlarla kaçak taşımacılık yapan ve hiçbir kontrole haiz olmayan kişilerin durdurulmasını da istediklerini ifade eden Topaloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hükümet edenler hiçbir ciddi anlamda önlem almamış ve bu güne kadar her hangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu durumda Hükümet eli ile toplu taşımacılık kendiliğinden duracak ve bunun sorumlusu da hükümet edenler olacaktır. Bu duruma sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna duyururuz”.