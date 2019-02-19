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Kar-İş: “Tüm üyelerimizin zan altında bırakılmasının düzeltilmesini istiyoruz”

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Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına; “öğrenci taşımacılığında usulsüzlüğün kim veya kimler tarafından ne şekilde yapıldığının kamuoyuna açıklanmasını istedi
Kar-İş: “Tüm üyelerimizin zan altında bırakılmasının düzeltilmesini istiyoruz”

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına; “öğrenci taşımacılığında usulsüzlüğün kim veya kimler tarafından ne şekilde yapıldığının kamuoyuna açıklanması ve tüm üyelerin zan altında bırakılmasının düzeltilmesi” çağrısında bulundu.

Kar-İş yazılı açıklamasında, öğrenci taşımacılığıyla ilgili yapılan açıklamanın; adil, doğru ve şeffaf bir açıklama olmadığını belirtilerek, “Kimsenin Kar-İş üyelerini bu denli büyük suçlamalarla zan altında bırakmaya hakkı yoktur. Bir usulsüzlük varsa ilk olarak usulsüzlüğün tanımını, denetimini yaptıran ilgili kurum ne şekilde usulsüzlük olduğunu açıklamakla mükelleftir” denildi.  

Kar-İş, bundan sonraki süreçte bu şekilde, her hangi bir sonuca bağlanmayıp herkesi zan altında bırakacak açıklamalar yapılmasına çok ciddi tepki koyacağını bildirdi.

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’nin, yıllardır ülkenin geleceği olan öğrencileri okullarına taşıdığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
 

“Tüm imkansızlıklara ve ilgisizliğe rağmen sözleşmeli öğrenci taşımacılığını üyelerimiz icra etmektedir. Son zamanlarda öğrenci taşımacılığında büyük usulsüzlükler adı altında gerek basında gerekse birçok yayında haberler çıkmaktadır. Bu durum bizleri zan altında bırakmakta ve psikolojimizi etkilemektedir.

Biz 1976’dan beri var olan ve ada genelinde nerdeyse tüm köy ve şehirlerden, tüm okullara taşımacılık yapan bir sektörüz. Bu kadar yıl kendi alın terimiz, emeğimiz, ilgimiz ve imkanlarımız ile bu önemli mesleği icra etmeye çalışmaktayız. Bu önemli işi yaparken geleceğimiz olan çocuklarımızı okullarına taşırken, yıllardır bize gereken önem verilmemiş, her yıl sözleşmelerimizi yenilemede, ödeme almada sıkıntılar yaratılmıştır”

 Doğru zamanda doğru ödeme planları çıkarılmadığı için  Kar-İş üyelerinin zarar ettiği ileri sürülen açıklamada, son yıllarda bölgelerin gelişmesi, okulların çoğalması, öğrenci sayılarının artmasından dolayı, kişi ödeme şekli sistemi kaldırılarak yerine “kilometre” esaslı fiyat uygulaması getirilmesi talebi yinelendi.

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