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Kar-İş ulaşımda eyleme gitmişti, Eğitim Bakanlığı'ndan cevap geldi!

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Kar-İş ulaşımda eyleme gitmişti, Eğitim Bakanlığı'ndan cevap geldi!
Bakanlık açıklamasında, birliğin eyleminden üzüntü duyulduğu belirtilerek, “Bakanlık olarak bu kararı, öğrencilerimizin eğitim haklarını engelleyici olduğundan kabul etmemiz mümkün değildir” denildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (Kar-İş), bakanlığa bağlı okulların öğrenci taşımacılığını bugünden itibaren süresiz durdurma eylemine karşı gerekli önlemlerin alındığını, okullara öğrenci taşıyacak olan şirketlere ücretlerinin ödeneceğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, birliğin eyleminden üzüntü duyulduğu belirtilerek, “Bakanlık olarak bu kararı, öğrencilerimizin eğitim haklarını engelleyici olduğundan kabul etmemiz mümkün değildir” denildi.

Öğrencilerin ve ailelerin mağduriyetini önlemek adına bakanlığın bazı kararlar aldığı kaydedilen açıklamada, eylem süresince okullara öğrenci taşıyacak olan şirketlere ücretlerinin ödeneceği, ayrıca, taşıma kapsamı içinde olup da eylemden dolayı mağduriyet yaşayacak olan çocukların ailelerinin ulaşım giderlerine de katkı yapılacağı ifade edildi.

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