KAR-İŞ: “yeni toplu taşımacılık izni verilmesi kaotik bir ortam yaratacak”

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), ihtiyaç olmamasına rağmen Toplu Taşımacılık İzni verildiğini, bunun toplu taşımacılık yapan işletmeleri kaotik bir ortama sokacağını savundu.

Kar-İş’ten yapılan açıklamada, Toplu Taşımacılık İzni verilmesinin ülke genelinde toplu taşımacılık yapan işletmeciler arasında ciddi kaosa neden olacağı belirtildi.

Açıklamada, yeni Toplu Taşımacılık İzni verilmesinin acilen durdurulması gerektiği kaydedildi.

Yazılı açıklamada, “İzin Kurulu’nun bu konuya yüksek hassasiyetle yaklaşarak izin verilmesinin durdurulmasını arz ve talep etmekteyiz ve bunun ülke genelinde şu anda yaşanmakta olan problemlerin çözümünü sağlayacağına inanıyoruz” denildi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu konuyla ilgili olarak, “Verilecek izinler, yeni işletmelerle birlikte, var olan işletmeleri de batıracak. Yeni izinlere ihtiyaç yoktur” dedi.