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KAR-İŞ: “Zarardayız… Bu Şartlarda Çalışamayacağız”

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Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu, yapılan zamlara tepki göstererek, TL’nin değer kaybına dikkat çekti.
KAR-İŞ: “Zarardayız… Bu Şartlarda Çalışamayacağız”

Yazılı açıklama yapan Topaloğlu, Mayıs’tan Ekim ayına kadar akaryakıta 7 kez zam yapıldığına işaret etti. 
 

Topaloğlu, toplu taşımacılığın bu şartlarda çalışamayacağını, zarar etmeye başladıklarını ifade etti. 
 

Toplu taşımacılıkta kullanılan parçaların girdi maliyetlerinin döviz üzerinden adaya geldiğini belirten Topaloğlu, “Son olarak lastiklere zam geldi. Toplu taşımacılık sürdürülebilir değil” dedi. 
 

Seçim yasaklarına az bir süre kala turizm ve öğrenci taşımacılığıyla ilgili devletten ödeme alınamadığını kaydeden Topaloğlu, “Verilen artış sıfırlandı” dedi. 
Topaloğlu, sektörün sürdürülebilir olmadığını iletmek için önümüzdeki günlerde hükümet yetkilileriyle görüşeceklerini söyledi. 

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