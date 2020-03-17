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KAR-İŞ:Hükümetin toplu taşımacılık için de ivedi ve radikal ekonomik paket hazırlaması elzemdir

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KAR-İŞ:Hükümetin toplu taşımacılık için de ivedi ve radikal ekonomik paket hazırlaması elzemdir
KAR-İŞ:Hükümetin toplu taşımacılık için de ivedi ve radikal ekonomik paket hazırlaması elzemdir

Kar-İş, ülkede toplu taşımacılığın durmasının birçok sorunu beraberinde getirdiğini belirterek, hükümetin toplu taşımacılık için ivedi ve radikal ekonomik paket hazırlamasının elzem olduğunu da belirtti.

Kar-iş, toplu taşımacılığın yasaklanmasının ardından taşımacılığın kiralık ve özel araçlarla kaçak olarak yapıldığını savundu.

Kar-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, dünyanın gündemi olan Kovid – 19 virüsünden tüm dünya gibi KKTC halkının da etkilendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“İnsan sağlığı en önemli konu olmakla beraber tüm KKTC halkı olarak elimizi taşın altına koymakla mükellefiz. Devletimizin aldığı kararlar çok önem arz etmektedir ve biz kamu araçları işletmecileri ve halk olarak bu kararlara uymak zorundayız. Bu bağlamda devletimizin aldığı kararlar ayni şekilde toplu taşımacılıkta da alınmıştır. Toplu taşımacılığın durması bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir.

Ülkemizdeki turist, öğrenci ile sivil halk; şehirlerarası ve havaalanlarına sadece taksi ve turistik vito araçlarla taşımacılığı yapılmaktadır ve bunların denetimi Ulaştırma Bakanlığı ve polis tarafından yapılmaktadır. Fakat bunun yanında kiralık araçlarla ve özel araçlarla kaçak taşımacılık yapıldığı açıkça görülmektedir.”

Kar-İş, ülkenin bu zor günleri önlem amaçlı atlatabilmesi için toplu taşımacılığın durdurulduğunu ifade ederek, taşımacılar olarak bir haftada mali olarak zor günler geçirdiklerini, yolcu yoksa para da olmadığını belirtti.

“Hükümetimiz toplu taşımacılık için hiçbir ekonomik önlem açıklamaması, sektörümüzün bu ekonomik sıkıntılarını ne şekilde aşacağını sorgulamak elzem oldu” diyen Kar-İş, şöyle devam etti:

“Dünya genelinde salgın hastalığa maruz kalan ülkelerin almış olduğu ekonomik önlemler milyon Eurolara varan meblağlarla dünya basınında paylaşılıyor. Nedeni ise bu sürecin ardından tüm dünyada ekonomik çöküş ve özel sektörde de işletmecilerin batmasına varıncaya kadar ekonomik dalgalanmalar yaşanacaktır.

KKTC hükümetinin toplu taşımacılık için de ivedi ve radikal ekonomik paket hazırlamasının elzem olduğu nettir.”

Açıklamada, devletin vereceği öğrenci taşımacılık ödemeleri de hatırlatılarak, “Bizleri bekleyen zor günleri hükümetin alacağı ekonomik önlemler ile en az zararla atlatabilmeyi temenni ederiz” denildi.

Kar-İş, hızla yayılan koronavirüsten etkilenen KKTC ve dünyadaki diğer ülkelerin halklarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, salgının, alınan önlemler ile mümkün olan en az zararla atlatılacağı inancını belirtti.

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