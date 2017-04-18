KAR-İŞ’in araçlı eylemi devam ediyor

Öğrenci taşımacılığında yeni fiyat düzenlemesinin uygulamaya konmamasını protesto için bu sabah araçlarıyla Lefkoşa’da eylem başlatan Kar-İş üyeleri, araçlarını Girne Kapısı civarında bırakarak Meclis önünde toplandı.
Eylem nedeniyle trafiğe kapanan yol, bir süre sonra yeniden trafik akışına açıldı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı sürerken yapılan eylemde, bazı milletvekilleri eylemcilerin yanına gelerek taleplerini dinliyor.
Eylemde davul zurna da çalınıyor.
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