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Kar-İş'in Genel Kurulu gerçekleşti

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Kar-İş'in Genel Kurulu, KTEZO Taner Akçan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti. Genel Kurul'da derneğin yeni yönetim kurulu belli oldu.
Kar-İş'in Genel Kurulu gerçekleşti

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’nde (Kar-İş) Genel Kurul heyecanı yaşandı.

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA AV.HAMZA RUSO SEÇİLDİ

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Taner Akçan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde saat 12.00'da başlayan Genel Kurul'da Divan Başkanlığı'na Av. Hamza Ruso seçilirken, Divan Sekreterliği görevini ise Özgür Yıldız ile Lütfi Lütfioğulları yürüttü.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Yoğun katılım gösterilen Genel Kurul'da kullanılan oyların sayımının ardından Yeni Yönetim Kurulu belli oldu. Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Genel
-Fuat Topaloğlu
-Ahmet Eroğlu
-Mehmet Beyoğlu
-Mustafa Behaettin
-Zekai Gece
Güzelyurt: Serkan Alsakal
Lefke: Ali Erseler
İskele: Halil Güney
Lefkoşa: Halil Akkılınç
Mağusa: Tahir Çapkıner
Girne: Yalçın Kaya

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