Kar-İş'in öğleden sonraki ek seferleri durdurma eylemi son buldu

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (K.T Çağdaş Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı öğrenci taşımacılığı hizmetlerine yönelik belirlenen taban fiyat ve öğleden sonra yapılan ek sefer fiyatlarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabakat sağlandığını açıkladı.

Topaloğlu, sağlanan mutabakat sonrası Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalandığını, bu kapsamda öğleden sonra yapılan ek seferleri durdurma eyleminin son bulduğunu duyurdu.