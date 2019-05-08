Kar-İş'in süresiz grevi devam ediyor, bir çok öğrenci bugün okula gitmedi!

KAR- İŞ Başkanı Beksan Bekir Akandere BRT’ye yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı’nda önceki bakanlık müdürü ile gerçekleştirdikleri teknik komite toplantısında alınan kararların uygulanmadığını ileri sürdü.

Akandere, Eylül 2018’den itibaren verilmesi kararlaştırılan yüzde 30’luk zammı almadıklarını, ayrıca Şubat ayına kadar ödendiklerini kaydetti.

Akandere, “Yapılan zamlar tüm giderlerimizi etkilemiştir bu fiyatlarla daha fazla dayanma şansımız yoktur. Şubat’a kadar ödendik ancak yüzde 30 zamsız ödendik” dedi. (BRT)