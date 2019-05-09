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KAR-İŞ'in süresiz grevi sona erdi, otobüscü art niyetli değildir

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Kar-İş, süresiz grev kararını, hükümetin istifasıyla, yeni bir hükümet oluşuncaya kadar askıya aldığını ve öğrencileri taşımaya devam edeceklerini duyurdu
KAR-İŞ'in süresiz grevi sona erdi, otobüscü art niyetli değildir

Kar-İş, süresiz grev kararını, hükümetin istifasıyla, yeni bir hükümet oluşuncaya kadar askıya aldığını; oluşacak yeni hükümetin sorunlarını çözmemesi durumunda greve devam edeceğini duyurdu

KAR-İŞ Başkanı Beksan Bekir Akandere, öğrencileri taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Akandere, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"OTOBÜSCÜ VEFASIZ VE ART NİYETLİ DEĞİL:

Ben yaptım yapacağımı gidiyorum ne haliniz varsa görün yine bu halk bu esnaf bu emekçi bu otobüscü bu öğrenci bu veliler kendi işini kendi yapmaya, borçlardan kurtulmaya, ayakta kalmaya, karnını doyurmaya, gelecek ümidini yitirmeden yasayabilmeye, çalışacak.

Ve malesef bunu kendi kendine yapmaya çalışacak.

Çünkü yine sil baştan ve hatta dahada geriden.

Siz evinize giderken biz sorunlarla kucak kucağa mücadeleye ve kendi çözümümüzü kendimiz üretmeye mecburuz.

Bize öngördüğümüz bu iş hayatı için mutlu olun huzurlu olun.

Biz sizin kadar umursamaz ve düşüncesiz olmayacağız..

İşte tamda bu yüzden bu toplum, bu öğrenciler, bu velileri magdur etmemek için %30 luk hakkımızı uygulamaya koyamadan öğrencilerimizi taşımaya devam edeceğiz. Ancak bu hakkımızdan asla vazgecemeyeceğimizi ve hükümet edecek olanlara bugünden çağrımız olsun diyerek, %30 artışımız geriye dönük tarafımıza ödenmemesi durumunda bu taşımacılığı yapamayacağımızı şimdiden yeni hükümet edecek olanlara ve tüm kamuoyuna duyururuz.

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