Kar-İş’ten eylem uyarısı

KAR-İŞ Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından toplu taşıma ücretlerine yapılan zammın, öğrenci taşımacılığına yansıtılmadığını belirterek, Cuma gününe kadar düzenleme olmazsa Pazartesi gününden itibaren kesintisiz eyleme gideceğini bildirdi.

Kar-İş Başkanı Mehmet Özsezer yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma Bakanlığı’nın 20 Şubat’ta aldığı fiyat düzenlemesi kararının Maliye Bakanlığı’nın onayı ile yürürlüğe girdiğini, bu düzenlemenin 17 bine yakın öğrenciyi taşıyan üyelerine yansıtılmadığını kaydetti. Özsezer, öğrenci servislerinin yeni fiyat düzenlemesinden yararlanamamasının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın kabul etmemesinden kaynaklandığını iddia ederek, konuyla ilgili Cuma gününe kadar olumlu gelişme olmazsa Pazartesi gününden itibaren sürekli eyleme gitme kararı aldıklarını kaydetti.