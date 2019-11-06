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Kar-İş'ten grev uyarısı: "Ada Kart, 'hayal kart' oldu"

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Kar-İş’ten yapılan açıklamada Ulaştırma Bakanlığı'ndan verilen izinlerin herhangi bir kriter doğrultusunda verilmediği savunularak, bir çözüm bulunmadığı takdirde greve gidileceği belirtildi.
Kar-İş'ten grev uyarısı: "Ada Kart, 'hayal kart' oldu"

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Yönetim Kurulu, grev uyarısında bulundu.

Kar-İş’ten yapılan açıklamada “Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen ‘T’ izinlerinin hiçbir kritere bakılmaksızın verildiği” savunuldu.

Gidişattan memnun olmadığını belirten Kar-İş yetkilileri, talepleri gerçekleşmezse süresiz greve gideceklerini duyurdu.

Kar-İş heyeti konuyla ilgili geniş açıklamayı yarın saat 10.00’da Lefkoşa Otobüs Terminali’nde yapacak.

Kar-İş’ten yapılan açıklama şu şekilde:

“Ada kart hayal kart oldu

Kar-İş yönetimi ve üyeleri olarak Ulaştırma Bakanlığının siyasi vizyonla dağıttığı izinler bardağı taşırdı.

KKTC toplu taşımacılığını geliştirilmesi bağlamında Kar-İş yönetimi ile Ulaştırma Bakanlığının yapmış olduğu tüm görüşmeler ve girişimler Ulaştırma bakanlığının Kar-İş’in onaylamadığı ve ısrarla reddettiği üniversite, özel okul, kreş ve taşımacıları birbirlerine düşürecek ve bölecek T izinlerinin verilmesi Ulaştırma Bakanlığının bu süreçteki samimiyetsizliğini göstermektedir.

Kar-İş olarak ülkemize yakışır çağımıza uygun bir taşımacılık ağının kurulması sektörün giderini azaltıp gelirini yükseltecek en verimli hizmeti vermesi ve kamunun yararına olacak bir düzeye getirilmesi için her türlü çalışmaya imza ve maddi manevi destek koyduğumuz yedi aylık süreçte Ulaştırma Bakan sn Tolga Atakan’ın biz Kar-İş yönetimi ve üyelerine vermiş olduğu sözlerin ve taahhütleri bizleri oyalama ve popülizmden başka bir şey olmadığı kanısına varmış bulunmaktayız.

T izinlerinin hiçbir kritere bakılmaksızın izin talebi kabul eden Ulaştırma Bakanlığı izin kurulu aynı şekilde hiçbir kurala kritere bakılmaksızın bir masa etrafında toplanıp sektörün geleceğini tayin etmesine artık tahammülümüz kalmamıştır. Bu kara düzen siyasinin arka bahçesinde kazanılacak rantın hesabını yapmaya siyasinin iki dudağının arasında olmaya açık bir düzendir ve bugüne kadar da hep öyle olmuştur bu sektör kimsenin üzerinden rant sağlayacağı bir topluluk değil bu işi icra eden biz taşımacılar da sokak adamı değil bunun böyle bilinmesini isteriz var olmak işimizi ekmeğimizi korumak bölünmekten kurtulmak için de gereken her yolu izleriz.

Buradan tekrar duyuruyoruz sektörümüzün yeni izinlere gereksinimi yok yasal mevzuata düzene ihtiyacı var ülkemizde her sektör kendi taşımacılığını icra edecekse buyurun tüm taşımacılar devredelim bu işi Hükümet yapsın.

Bugünden itibaren verilen siyasi ve gereksiz izinlerin tekrardan değerlendirilip iptal edilmesine kadar İzin kurulunun nasıl ki 2007 yılından bu yana prensip kararıyla taksi T si verilmesi dondurulduysa aynı şekilde otobüs T izninin verilmesinin dondurulmasına kadar ülke genelinde gerekli eylem ve grevleri başlatacağımızı hatta bunu da süresiz greve taşıyacağımızı hükümet edenlere ve kamuoyuna duyururuz.”

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