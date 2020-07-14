Hükümet’in toplu taşıma sektörüne yönelik adım atmadığı gerekçesi Başbakanlık kapısına siyah çelenk bırakan KAR-İŞ, talepleri yerine getirilmezse yeniden eylem sürecini başlatacaklarını açıkladı.

KAR-İŞ tarafından Başbakanlık önünde yapılan açıklamada, hükümetin toplu taşıma sektörüne yönelik hiçbir adım atmadığı ifade edilirken, “Artık bıçak kemiğe dayandı, bu hükümete yapacağımız son uyarıdır” denildi.

Açıklanan 2. Ekonomik paketten hala daha yararlanamadıklarını belirttikleri açıklamada, Pandemi döneminden sonra hükümetin sektörlere yönelik hiçbir plan ve ekonomik önlem almadığı, özel sektörü kendi kendine terk ettiğini, bunun kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkedeki tüm taşımacılığın durdurulacağını ve eylemlilik süreçlerinin başlatılacağı duyuruldu.

Kaynak: KAR-İŞ’ten ‘Hükümete son uyarı’