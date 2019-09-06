Kar-İş’ten öğrenci taşımacılığı yapmama uyarısı

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece yaptığı yazılı açıklamada, sektörün devletten alacağı olan, 18 Eylül 2018 tarihinden itibaren Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu tarafından belirlenmiş % 30’ luk hakkedişlerin ödenmediğini, on günlük teminatların ve Haziran 2019 hak edişlerin, hala alınamadığını kaydederek, “Ödemelerin ne şekilde hangi süreç zarfında yapılacağının netleşmemesi, sektörümüzü ciddi anlamda mağdur durumda bırakmıştır” dedi.

Kar-İş olarak taptıkları temaslarda kendilerine olumlu yanıt verildiğini ancak zamana oynandığını savunan Gece, bunun kabul edilemeyeceğini ifade etti.

“Sorunların ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulup ve bu bağlamda uygulamaların netleşmesine dek 2019 – 2020 eğitim yılı öğrenci taşımacılığına başlamayacağımızı kamuoyuna duyururuz” diyen Gece, 8 Mayıs’ta bu kapsamda grev başlattıklarını, ayni dönemde hükümet değişikliğinin yaşanması nedeniyle, öğrencilerin mağdur olmaması adına 10 Mayıs’ta grevi askıya alıklarını anlattı.