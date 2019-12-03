Kar maskeli soyguncular aranıyor

Gönyeli’de dün akşam saatlerinde evinin önünde kaçırılan 74 yaşındaki Süheyla Argüden’i kaçıran kar maskeli soyguncular her yerde aranıyor.

Maskeli soyguncuların elinden güçlükle kurtularak polise sığınan Argüden’in Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayın gerçekleştiği bölgedeki kamera görüntülerini mercek altına alan polis, soyguncuların yakalanması için harekete geçti.

Polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

Evinin önünden kaçırıldı, önce Dikmen'e götürüldü, Alayköy Sanayi'ye bırakıldı...

Gönyeli’de ikamet eden Argüden Kuyumculuk’un sahibi 74 yaşındaki Süheyla Argüden’in, dün akşam kar maskeli iki şahıs tarafından aracından indiği sırada evinin önünden kaçırıldığı belirtiliyor.

Önce Dikmen tarafında bulunan bir bölgeye götürüldüğü belirtilen Argüden’in orada ciddi şekilde darp edildiği, ağzının bantlandığı, kolları ve ayaklarının da plastik kelepçeyle bağlanıp aracının içinde Alayköy Sanayi bölgesine bırakıldığı ifade ediliyor.

Argüden’in bırakıldığı yerde gece saat 22.30 sıralarında aracını can havliyle Alayköy Polis Karakolu’na sürdüğü, polisten yardım istediği de basına yansıyanlar arasında.

Eşi cinayet kurban gitmişti

Lefkoşa’nın tanınmış kuyumcularından biri olan Argüden Kuyumculuğun sahibi olan Süheyla Argüden’in eşi 2012 yılında Lefkoşa’da cinayete kurban gitmişti. Lefkoşa’ Kermiya bölgesinde işlenen korkunç cinayette 69 yaşındaki Argüden ve Argold Kuyumculuk’un sahibi Ali Argüden, boğazı bağ ile sıkılarak öldürülmüş katil veya katilleri bulunamamıştı.