Kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı, sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu

Konya'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet, karşı şeride geçerek alt geçidin köprü bariyerlerinde asılı aldı. Kendi imkanlarıyla araçtan kurtulan sürücü olayı yara almadan atlattı.
Konya'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir kamyonet, yoldan çıkarak karşı şeride geçerek alt geçidin köprü bariyerlerinde asılı aldı. Araç içinden kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü, ''Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Bende herhangi bir şey yok. Çok şükür yara almadan kurtuldum'' dedi.
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