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Kar soğuğu geliyor... Virüse dikkat

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Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde 10 derece birden düşecek. Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara, vatandaşların soğuk havalarda gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını istedi.
Kar soğuğu geliyor... Virüse dikkat

Kış kapıya dayandı, sıcaklıklar tüm yurtta bugünden itibaren 10 derece birden düşecek. Uzmanların ‘Tam bir kış havası geliyor’ uyarısının ardından Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara, koronavirüs ile gribin aynı şekilde yayıldığını belirterek vatandaşlara ‘evde kalın’ çağrısı yaptı:

KAPALI ALANA GİRMEYİN

“Hava değişiminin olduğu dönemlerde insanlar, özellikle viral yolla bulaşan virüsleri daha kolay alıyor. Böyle dönemlerde vatandaşlarımızın evde kalmalarında ve diğer insanlardan uzak durmalarında fayda var. Yetişkin insanların 6-7 saatin altında uyumamaları gerekiyor. Düzenli uyku, dengeli beslenmeyle birlikte bağışıklık sistemi güçlenebilir. Koronavirüs, havaların soğumasıyla viral yolla bulaşan virüslerdeki mantıkla aynı şekilde yayılır. Ani hava değişimlerinde insanların üst solunum yollarındaki mukus (sıvı) miktarı azalır ve daha yapışkan hale gelir. Virüslerin buraya tutunması daha kolay olur. Aynı zamanda bu bölgede bulunan hücre tüylerin çalışma düzenleri de bozulur ve mikroplar hücrenin içine girebilirler.”   

İL BAZLI ÖNLEM OLABİLİR

Kara, bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yeni önlemlerin değerlendirileceğini belirterek il bazında yeni önlemlerin, kısıtlamaların gelebileceğini söyledi, “Rakamlara, gidişata göre konuşacağız” dedi.

BİLİM DÜNYASINDAN 3 KORKUTUCU HABER 

“Kovid’i atlatan hastalarda antikor seviyesi hızla düşüyor.”  DSÖ: “Salgının yeni merkez üssü şüphesiz Avrupa.” “Koronavirüs kış aylarında altın çağını yaşayacak.” 

Avrupa her gün vaka ve ölümlerde rekor kırıyor. Aşı ve ilaç için çalışan bilim insanları, Kovid-19’u tanıdıkça daha tehlikeli taraflarını ortaya çıkarıyor. İngiltere’de 350 binden fazla kişide yapılan bir araştırma, Kovid’i yenen kişilerde antikor seviyelerinin hızla düştüğünü ortaya koydu. Imperial College London tarafından yürütülen çalışmada, haziran sonu ile temmuz başında her 1000 kişiden yaklaşık 60’ında antikorlara rastlanırken bu sayı eylülde her 1000 kişide 44’e geriledi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise kuzey yarım küredeki endişe verici vaka artışına dikkat çekti. Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan vakaların yüzde 46’sının, ölümlerin de 3’te 1’inin Avrupa’dan olduğunu bildirerek “Avrupa hastalığın merkez üssü” dedi.

ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

ABD’li bilim insanları kışın hastalığın daha da kötüleşebileceğini açıkladı. Stanford Üniversitesi’nden mikrobiyolog David Relman, “Bu virüs altın çağını yaşayacak. Bizi oldukça ağır ve zor aylar bekliyor” ifadesi yer aldı.

AŞILAR SEMPTOMLARI AZALTMAK İÇİN GELİŞTİRİLİYOR

ABD Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstütüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ülkede koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında 4 adayın önde gittiğini belirterek şöyle konuştu: “Ancak aşı salgına nihai bir çözüm değil. Çünkü şu anda odaklanılan konu virüsü toptan öldürmekten çok ortaya çıkan semptomları engellemek. İnsanlar enfekte olursa onların hasta olmalarını engellemeliyiz. Eğer hasta olmalarını engellersek, onların ciddi şekilde hasta olmalarını da engellemiş oluruz.” 

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