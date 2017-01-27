Kar yağışı bir yolu daha kapattı!

Kar yağışı nedeniyle bir yol daha kapatıldı.
Soğuk hava kütlesinin etkisi altında olan Kıbrıs'ta kar yağışı etki alanını genişletirken, özellikle yüksek noktalardaki bölgelerde trafik akışı durduruluyor.
Son olarak St. Hillarion yolunun kapatıldığını duyuran Polis Basın Subaylığı şimdi de, kar yağışı nedeniyle Alevkayası-Esentepe yolunun, Karaağaç kavşağından itibaren trafik akışına kapandığını duyurdu.
Polis Basın Subaylığı aracılığıyla yapılan açıklamada, sürücülerin yağış olan bölgelerde dikkatli seyretmeleri istendi.
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