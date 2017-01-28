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SON DAKİKAO yol kar yağışı nedeniyle kapandı!

Kar yağışı devam edecek!

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Kar yağışı devam edecek!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de bu yılın ve kış mevsiminin ilk karı dün düştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de bu yılın ve kış mevsiminin ilk karı dün düştü.

Bir süredir soğuyan havanın ardından dün öğleden sonra yüksek yerlere kar yağdı.

Yüksek yerlerde kar kalınlığı 15-20 santimetreyi buldu. Kar yağışının bugün iç kesimlerde de etkili olması bekleniyor.

Selvili Tepe’de kar kalınlığı dün 20 santimetreyi bulurken, yağıl nedeniyle St. Hilarion Kalesine giden yol ve Alevkayası-Esentepe yolunun, Karaağaç kavşağından itibaren olan kısmı bir süre trafiğe kapatıldı.

Hava koşulları nedeniyle zaman zaman tv ve radyo yayınlarında da aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre; ülkemiz üst atmosferdeki soğuk havanın etkisinde ve hava daha da soğuyacak.

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