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Kar Yağışının Lefkoşa’ya İnmesi Bekleniyor

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Kar Yağışının Lefkoşa’ya İnmesi Bekleniyor
Kar Yağışının Lefkoşa’ya İnmesi Bekleniyor

Rum Meteoroloji Dairesi yetkilisi Mihalis Muskos bu öğleden sonra Lefkoşa’ya kar yağmasını, bu gece de Trodos’ta hava sıcaklığının -10 ile -12 civarına düşmesini beklediklerini açıkladı.


Alihtia’nın “Bu Gece Bu Kışın En Soğuk Gecesi… Başkente Kadar Kar Öngörülüyor” başlıklı haberine göre Muskos bugünü ve bu geceyi (19 Ocak) yılın en soğuk günü/gecesi olacağını, bu durumun çok sık olmamakla birlikte ortalama 5 yılda bir gözlemlendiğini söyledi. 

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