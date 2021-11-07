Kara Cuma Gelmeden Dolandırıcıları Geldi

Kara Cuma’nın yaklaşmasını fırsat bilen internet dolandırıcıları, yeni yalanlarla işlerini hareketlendirdi.

Asıl indirimlerden günler önce tüketicilerin heveslerinden faydalanan siber suçluların yalanları ise sahte hediye kartları ve aşırı ucuz konsol ilanları başlıkları altında toplanıyor.

Bildiğiniz üzere tüketicilerin ‘herkes birbirine karşı’ tarzında her yıl gerçekleştirdiği meydan muharebelerine sebep olan ‘Kara Cuma’ yaklaşıyor.

Tabii bu indirimler sadece fiziksel mağazalarda gerçekleşmediğinden illa böyle manzaralar oluşması gerekmiyor.

Ancak dijital ortamda da farklı sorunlar ortaya çıkıyor.

Dünya çapında ‘Black Friday’ adıyla bilinen indirimlere yaklaşık 2 hafta var.

Ancak dolandırıcılar, bu indirimlerin adı altında insanları kandırmaya başladılar bile. Kullandıkları araçlar ise kötü amaçlı yazılımlarla verilen sahte Amazon hediye kartları ve aslında inanması güç fiyatlara satılan oyun konsolları.

Kara Cuma’nın gelişi siber suçluların da işlerine bereket getirdi.

Tüketicilerin bu dönemde biraz aşırıya kaçabildiğini ve dikkatsiz davrandığını fark eden dolandırıcılar, bedava Amazon hediye kartı oluşturan yazılımları yayarak gelir elde etmeye başladı bile.

Nasıl derseniz orası oldukça kurnazca: Hevesli tüketici bedava hediye kodu alma umuduyla yazılımı kullanırken karşı taraf, kopyalanmış halde bekleyen kripto cüzdan adreslerine ulaşıyor.

Hediye kodlarının gerçek olmamasıyla dolandırılan şahıs, bir de hırsızlığa uğruyor.

Dolandırıcıların bu dönem kullanmaya başladığı bir diğer tuzak ise, fiyatlarıyla ağız sulandıran PlayStation 5 ve Xbox Series S gibi konsol ilanları.

Tabii ki ilanlarda görüldüğü gibi indirimlerin gerçekleşmesi söz konusu değil.

Zira böyle yeni konsolların yok fiyatına satılması, asıl Kara Cuma günü olan 26 Kasım’da bile mümkün değil.

Ancak bazı insanlar bir şekilde bu ilanlara tıklıyor ve linke girdiği anda dolandırıcının ‘phishing’ tuzağına düşmüş oluyor.

Böylece kredi kartı numarası gibi önemli bilgiler, dolandırıcıların eline geçebiliyor.