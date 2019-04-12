Filmlerde zaman yolculuğu yapan karakterlerin sıkça kullanması ile hafızamızda yer eden kara delikler geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülendi. NASA tarafından yayınlanan görüntülerle tekrar her açıdan irdelemeye başlanan bir konu haline gelen kara deliklerle ilgili en çok merak edilense, 'kara deliğe düşersek ne olur' sorusu oldu. İşte bilim kurgu filmlerinin de vazgeçilmezleri arasında yer alan kara deliklerle ilgili en çok merak edilen sorunun cevabı.

Filmlerde zaman yolculuğu yapan karakterlerin sıkça kullanması ile hafızamızda yer eden kara delikler geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülendi.