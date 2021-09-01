  • BIST 1.474,130
  • Altın 483,48
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,7950
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Kara delikler, Dünya'yı ve tüm galaksiyi yok edebilir

»
Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan son araştırmaya göre kara delikler, Dünya'nın da yer aldığı Samanyolu galaksisini ortadan kaldırabilir.
Kara delikler, Dünya'yı ve tüm galaksiyi yok edebilir

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

ABD’nin köklü eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi’nde araştırmacılar, galaksinin milyarlarca yıllık evrimini ve kara deliklerin oluşum hareketlerini simülasyonla inceledi.

Harvard Üniversitesi’nde görevli uzmanlar, kara deliklerin yer aldığı galaksilerin, tipik olarak daha büyük olan başka bir galaksi ile çarpışması sonucu oldukça yıkıcı sonuçlar ortaya çıkabileceğini söylüyor.

"DÜNYA'NIN KARA DELİKLE KARŞILAŞMA İHTİMALİ SIFIR DEĞİL"

Araştırmayı yürüten ekipte bulunan astrofizikçi Angelo Ricarte, “Galaksimizde birçok süper kütleli kara delik var. Dünya’nın yakın zamanda bu kara deliklerden biriyle karşılaşma ihtimali ne kadar az gibi görünse de bu ihtimal sıfır değil.” dedi.

Bununla birlikte, süper kütleli kara delikler genellikle galaksilerin kalbinde yer alıyor ve dönen gaz, toz, yıldızlar, gezegenler ve etraflarındaki diğer cisimler için çapa görevi görüyor. Samanyolu galaksisi ise Sagittarius A adlı bir kara deliğin etrafında dönüyor.

Ancak, bu süper kütleli kara deliklerin, "galaksilerin çarpışması" gibi olağan noktalarından ayrılıp serbest dolaşmalarına yol açabilecek durumlar da bulunuyor.

Bilim insanları, dolaşan kara deliklerin yollarının milyarlarca yıl boyunca nasıl davranabileceğini izlemek için ROMULUS adını verdikleri bir dizi kozmolojik simülasyon oluşturdu.

Araştırmacılar, Samanyolu galaksinin yaklaşık 12 kara deliğe sahip olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

DÜNYA'YI YOK EDEBİLİR

Onlarca süper kütleli kara deliğin Samanyolu galaksisinin etrafında sinsice dolaşması, gelecekte Dünya da dahil olmak üzere her şeyi yok edebilir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19 Salgını Sonrasında Oyun Sektörü "Altın Çağını" Yaşıyor30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:07
  • Kovid-19 Salgını Sonrasında Oyun Sektörü "Altın Çağını" Yaşıyor30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:07
  • Houseparty'den "hacklenmeyi ispatlayana" 1 milyon dolar ödül!30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:44
  • SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:05
  • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan "Kuzey Kore nükleer faaliyette" uyarısı30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:50
  • Bilim insanları açıkladı: Birkaç sene içinde Dünya dışı yaşam bulabiliriz!29 Ağustos 2021 Pazar 23:00
  • iPhone 13 mü? Yoksa iPhone 12S mi?29 Ağustos 2021 Pazar 22:00
  • WhatsApp Mesajları Değişiyor!29 Ağustos 2021 Pazar 20:00
  • NASA, Mars'tan Yeni Bir Kareyi Daha Paylaştı!29 Ağustos 2021 Pazar 19:00
  • Havana Sendromu asimetrik savaş öğesi mi?27 Ağustos 2021 Cuma 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti