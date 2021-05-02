Kara Kartal, Hatayspor'u ''7'' bitirdi!

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Lider Beşiktaş bu galibiyetle 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önüne yer aldı.

Süper Lig'de 39. hafta maçında Lider Beşiktaş bu akşam Vodafone Park'ta Hatayspor'u konuk etti. Müsabakayı Beşiktaş 7-0 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 2. dakikada Akintola kendi kalesine, 11. 14., 55. ve 65. dakikalarda Larin, 38. dakikada N'Koudou ve 44. dakikada Rıdvan kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş 81 puanla son 3 hafta kala liderliğini sürdürdü. Hatayspor 57 puanla 6. sırada kaldı.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 81'e yükseltti. Beşiktaş'ın en yakın rakibi bir maç eksiğiyle 73 puanlı Fenerbahçe.

Beşiktaş son 3 maçında Galatasaray(D), Karagümrük(E) ve Göztepe(D) ile karşılaşacak.

GOLLER

Beşiktaş, 2. dakikada Babajide Akintola'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

14. dakikada Larin kendisinin 2. Beşiktaş'ın 3. golünü attı: 3-0

N'Koudou'nun 38. dakikadaki golüyle Beşiktaş 4-0 öne geçti.

44. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golüyle Beşiktaş ilk yarıyı 5-0 önde bitirdi.

55. dakikada Larin kendisinin 3. Beşiktaş'ın 6. golünü attı: 6-0

Larin, 65. dakikada kendisinin 4. Beşiktaş'ın 7. golünü attı: 7-0

Karşılaşma Beşiktaş'ın 7-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda 3-2'lik skorla kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Dorukhan Toköz'ün yerine cezası sona eren Rosier'e, Gökhan Töre'nin yerine ise Cyle Larin'i 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde tercihini değiştirmeyen Yalçın, burada Josef de Souza'yı sahaya sürdü. Hücum hattının sağında Ghezzal'a, orta alanda Atiba ve Ljajic ile sol kanatta N'Koudou'yu görevlendirdi. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Cyle Larin oldu.

ROSİER VE NECİP UYSAL DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte, Fransız sağ bek Valentin Rosier, bir maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı. Beşiktaş'ta Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Valentin Rosier, Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı. Rosier, cezasının tamamlamasının ardından ilk 11'deki yerini tekrardan aldı. Öte yandan yine cezalı olduğu sebebiyle Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alamayan Necip Uysal da, Atakaş Hatayspor maçının kadrosunda kendine yer buldu.

LARİN 2 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, 2 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü. Son olarak Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan, ancak karşılaşmanın son dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Larin, sakatlığının ardından Kayserispor maçında görev yapamamıştı. Çaykur Rizespor mücadelesine de yedek kulübesinde başlayan Kanadalı golcü, sakatlanan Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil olmuştu. Larin, Hatayspor maçıyla birlikte 2 maçlık aradan sonra ilk 11'deki yerini aldı.

İKİ TAKIMIN 11'LERİNDE TEK TÜRK

Beşiktaş'ın Hatayspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk 11'lerinde sadece 1 Türk futbolcu yer aldı. Beşiktaş-Hatayspor maçında, iki takımın 11'lerinde sadece 1 Türk futbolcu yer aldı. Hatayspor, karşılamaya 11 yabancı futbolcuyla başlarken, Beşiktaş da 10 yabancıyla mücadelede yer aldı. İlk 11'lerde sahada yer alan tek Türk futbolcu ise Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu oldu.

TÖRE YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş'ta Larin, Cenk Tosun ve Aboubakar gibi golcü oyuncuların yokluğunda forvet oynayan ve takımına önemli katkıda bulunan Gökhan Töre, Hatayspor maçına yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli kanat oyuncusunun Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu maçın kadrosunda dahil edilip, edilmeyeceği konuşuluyordu. Takımla birlikte tek antrenmanda yer alabilen Gökhan Töre, karşılaşmanın kadrosunda dahil edildi.

DERBİ ÖNCESİNDE 4 İSİM SARI KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte, 4 isim Atakaş Hatayspor maçına sarı kart sınırında çıktı. 3'er sarı kartı bulunan Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic, Hatayspor maçında sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

HATAYSPOR'DA TAKIMIN BAŞINDA ÖZHAN PULAT YER ALDI

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın yokluğunda Beşiktaş karşılaşmasında takımın başında Özhan Pulat yer aldı. Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın karşılaşma öncesinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Ömer Erdoğan, takımıyla birlikte karşılaşmaya gelememiş ve şehirde karantinada kalmıştı. Erdoğan'ın yerine Beşiktaş karşılaşmasında Özhan Pulat, takımın başında yer aldı.

PULAT'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Hatayspor Yardımcı Antrenörü Özhan Pulat, Süper Lig'in 38'inci haftasında iç sahada 3-1'lik skorla kazanılan maçın 11'inde tek değişikliğe gitti. Pulat, sarı kart cezalısı Sackey'in yerine Traore'yi görevlendirdi.

Hatayspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Munir- Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ruben Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf."

HATAYSPOR'DA 3 İSİM SARI KART SINIRINDA

Hatayspor'da Beşiktaş karşılaşması öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Rayane Aaabid, Pablo ve Adama Traore, Beşiktaş mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 40'ıncı haftasında iç sahada oynanacak Yukatel Denizlispor mücadelesinde görev alamayacak.