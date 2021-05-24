Kara mantar: Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü, hastalığın 'salgın ilan edilmesi' çağrısı yapılıyor

Hindistan, ülkede giderek yayılan ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla bağlantılı 8.800'den vaka görüldüğünü duyurdu.
Normalde nadir görülen ve mukormikoz olarak bilinen bu enfeksiyonda ölüm oranı %50, bazı hastalar ancak tek gözleri alınırsa iyileşebiliyor.
Hindistan'da son aylarda kara mantar enfeksiyonu, Covid-19 hastalığını geçiren ve geçirmekte olan binlerce kişide görüldü.
Doktorlar, Covid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor.
BBC'ye konuşan doktorlar, kara mantar enfeksiyonunun, Covid-19 hastalarında iyileştikten 12-18 gün sonra ortaya çıktığını ifade etti.
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