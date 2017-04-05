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Kara mayınları, yasaklama anlaşmasına rağmen büyük tehdit

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Kara mayınları, yasaklama anlaşmasına rağmen büyük tehdit
Dünya genelinde kara mayınlarının yasaklanması için 18 yıl önce çok sayıda ülkenin anlaşmaya varmasına rağmen hala her yıl binlerce kişi mayınlar nedeniyle hayatını kaybediyor ve 60'tan fazla ülkenin topraklarında kara mayınları bulunuyor.

Anti-personel kara mayınlarının kullanımı, üretimi, depolanması ve naklini yasaklayan 1999 tarihli Ottawa Antlaşması'nı 162 ülke imzaladı. Aralarında ABD, Rusya, Hindistan, Pakistan, Çin, Myanmar, Kuzey Kore ve Suriye olmak üzere 35 ülke antlaşmaya taraf değil.

Kara mayınları konusunda araştırma yapan kuruluşlar dünyada ne kadar kara mayını olduğuna ilişkin tam bir sayı veremese de toprağa gömülü halde 100 milyon kara mayını bulunduğu tahmin ediliyor. Dünya genelinde son 5 yılda 1,3 milyon anti-personel mayının imha edildiği belirtiliyor.

Antlaşmaya taraf olmayan ülkelerde ise 50 milyona yakın kara mayınının depolandığı bildiriliyor. Bu mayınları en fazla depolayan ülkeler Çin, Rusya, ABD, Hindistan ve Pakistan olarak sıralanıyor. Hindistan, Myanmar, Pakistan ve Güney Kore ise hala anti-personel kara mayını üretmeye devam eden ülkeler arasında yer alıyor.

Kara mayını alanında araştırmalar yürüten "Landmine Monitor" adlı kuruluş halen Myanmar, Kuzey Kore, Suriye ve bazı silahlı gruplar tarafından anti-personel kara mayınlarının kullanıldığını ifade ediyor.

Araştırmalar, antlaşma imzalandığından beri kara mayınlarına bağlı ölüm ve yaralanmaların 1999 yılına göre ciddi düşüş kaydettiğini, ülkelerin anti-personel mayın kullanma oranının azaldığını gösteriyor. Dünya genelinde 28 ülkenin topraklarını kara mayınlarından tamamıyla temizlediği ve depolanmış 51 milyon kara mayının yok edildiği kaydediliyor.

2015 YILINDA ÖLÜ VE YARALI SAYISI REKOR SEVİYEDE

"Landmine Monitor" adlı kuruluşun verilerine göre, 1999-2016 yıllarında 100 binden fazla kişi kara mayınları yüzünden hayatını kaybetti veya yaralandı.

Kuruluşun verileri, 2015 yılında kara mayınlarından hayatını kaybeden kişilerin sayısının son 10 yılda rekor seviyeye ulaştığını gösterdi. 2015 yılında bir önceki yıla göre kara mayını nedeniyle hayatını kaybedenlerin ya da yaralananların sayısı yüzde 75 arttı ve 6 bin 455'e ulaştı. Bu kişilerden bin 670'i hayatını kaybetti, 4 bin 785'i ise yaralandı. Zarar görenlerin yüzde 78'inin sivil olduğu, bu sivillerin yüzde 38'inin çocuk, yüzde 14'ünün ise kadın ve genç kızlardan oluştuğu ifade edildi.

Kara mayınları nedeniyle can kayıpları ve yaralanmalardaki artış Suriye, Libya, Ukrayna ve Yemen'de devam eden silahlı çatışmalara bağlanıyor. "Landmine Monitor", Irak'ta DEAŞ'ın ve Nijerya'da ise Boko Haram terör örgütlerinin kara mayınlarını kullanmaya devam ettiğini vurguluyor.

Kuruluşun verilerine göre, kara mayını nedeniyle en fazla can kaybı ve yaralanmanın görüldüğü ülkeler arasında Afganistan, Libya, Yemen, Suriye, Ukrayna, Kolombiya, Mali ve Myanmar bulunuyor.

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