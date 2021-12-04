  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Kara: Omicron' da Klinik Tablo Ağır Değil

» »
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Omicron'da Klinik Tablo Ağır Değil
Kara: Omicron' da Klinik Tablo Ağır Değil

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Güney Afrika'dan gelen ilk veriler hastalığın çok şiddetli olmadığını, 'Omicron' varyantında kliniğin çok ağır seyretmediğini gösteriyor" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsün yeni ortaya çıkan 'Omicron' varyantına ilişkin, Türkiye'de de tespit edilme olasılığının olduğunu söyledi.

"Omicron varyantı ile ilgili Güney Afrika'dan ilk veriler geldi. Bu varyantın orada tespit edilmesi ve açıklanması kasım ayının 24-25'inde oldu. Özellikle Güney Afrika'da kasım ayının başından itibaren vaka sayılarında bir artış var ve bu artıştan da 'Omicron' varyantı sorumlu gibi görünüyor."

Omicron varyantı hakkında şimdiye kadar neler biliyoruz?

"Yeni yeni ortaya çıkıyor"

Eğer durum böyleyse bu şu anlam taşıyabilir; 'Omicron varyantı biraz daha kolay bulaşıyor, biraz daha kolay yayılıyor' ifadesinin altını doldurabilir.

Diğer taraftan da özellikle gençlerde ve aşılı kişilerde 'Omicron' varyantının tespit edilebildiğini görüyoruz fakat 'ne kadar süre önce aşı olanlar 'Omicron varyantı oluyorlar' ya da 'aşının özellikle koruma döneminde olanlar mı Omicron varyantını alıyor' bunlar yeni yeni ortaya çıkıyor."

ECDC: Birkaç ay içinde vakaların çoğunluğu Omicron olabilir

"Aşının etkisinin zaman içinde azaldığını biliyoruz"

Aşının etkinliğinin zaman içinde azaldığını ve kişilerin tekrar hastalık için hassas hale geldiğini biliyoruz. Eğer bu süreç içerisinde alınıyorsa o zaman 'Omicron' varyantı bizi biraz daha az korkutur ama aşının koruma dönemi içerisinde gelişiyorsa ve hızlı yayılma ihtimali olursa o zaman bunun gündelik yaşamı ve sağlık hizmetlerini ne kadar etkileyeceğine bakmak lazım.

 

Prof. Dr. Taşova: Omicron daha hızlı yayılacak ve aşısızları etkileyecek

 

"Türkiye’de ilave bir kapanmayı gerektirecek gibi görünmüyor"

Güney Afrika'dan gelen ilk veriler hastalığın çok şiddetli olmadığını gösteriyor...

"İlave önlemler olabilir; ama hastane yükü, hastanede yatan kişi sayısı çok yükselmeyecekse böyle bir ilave önleme de gerek olmayacaktır. Benim gözlemim bu varyant Türkiye’de ilave bir kapanmayı gerektirecek gibi görünmüyor ama bu hem Avrupa’daki hem dünya genelindeki gidişata ve bu varyantın ülkemize girip girmemesine bağlı olarak değişecek. Girmeyeceğini söylemek çok iyimserlik olur çünkü dünyada hareketliliğin çok fazla olduğunu biliyoruz. Bizim ülkemizde de tespit edilme olasılığı var. O yönden de şu anda Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli taramalar düzenli olarak yapılıyor"

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lahana Yapraklarını Vücudunuza Sarınca Ağrı Kesiyormuş03 Aralık 2021 Cuma 17:44
  • Kanada'da Geyiklerde İlk Kez Covid-19'a Yol Açan SARS-Cov-2'ye Rastlandı!03 Aralık 2021 Cuma 15:59
  • Bir Sivilce Hayatını Kabusa Çevirdi03 Aralık 2021 Cuma 14:39
  • Covid-19 Hatırlatma Dozu İle İlgili Çarpıcı Araştırma: Artırıyor03 Aralık 2021 Cuma 14:02
  • Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Çalışanları 6 Aralık'ta Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak03 Aralık 2021 Cuma 11:52
  • YDÜ Hastanesi ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde bugüne kadar 160 bin dozun üzerinde aşı yapıldı03 Aralık 2021 Cuma 10:26
  • "Pekmez toprağından" ilham alan doktorlar kanamayı durduran ilaç geliştirdi02 Aralık 2021 Perşembe 20:05
  • Sağlık Bakanlığı Aşı Merkezleri Ve Aşılama Saatlerini Açıkladı02 Aralık 2021 Perşembe 18:37
  • Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan korkutan 'Omicron' açıklaması: Daha hızlı yayılacak ve aşısızları etkileyecek02 Aralık 2021 Perşembe 12:28
  • Omicron kabusu sürüyor: Delta’dan daha kolay bulaşıyor02 Aralık 2021 Perşembe 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti