  • BIST 2.564,29
  • Altın 1020.102
  • Dolar 17.3541
  • Euro 18.2373
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAMeme Kanserinde Erken Tedavi Hayat Kurtarıyor

Kara Sınır Kapıları ile ilgili protokol Resmi Gazete'de halkın bilgisine sunuldu

» »
Kara Sınır Kapıları konusunda imzalanan protokolün detayları Resmi Gazete'de paylaşıldı.
Kara Sınır Kapıları ile ilgili protokol Resmi Gazete'de halkın bilgisine sunuldu

Kara Sınır Kapıları konusunda Ekonomik Örgütler Platformu ile Başbakanlık arasında imzalanan protokolün detayları Resmi Gazete’de paylaşıldı.

süresiz olarak akdedilmiş olan protokol, imzalanadıktan sonra taraflardan biri feshetmediği sürece geçerli olacak.

Protokolde tüm ticari faaliyetlerin Ekonomik Örgütler Platformu’nun kuracağı şirket tarafından yönetileceği belirtildi.

Şirketin yetkilendirilmesi ise yasalara uygun olacak şekilde Başbakanlık tarafından onaylanacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)  Milletvekili Devrim Barçın, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Barçın'ın paylaşımı şu şekilde:

"Basına da yansıdığı üzere Ekonomik Örgütler Platformu ile Başbakanlık arasında Kara Sınır Kapılarının İyileştirilmesine yönelik bir protokol imzalandı.

İyi güzel de bu protokolün içeriğine bakınca ciddi endişelere kapılıyor insan.

Bir kere bu protokolün süresi yok.

Yani süresiz. Bu protokolün bir süreye tabii tutulması elzem bir durumdur.

Diğer taraftan platformun kuracağı şirket, hizmet binaları da dahil yani polis, gümrük vb. binaları devlete de dahil kiralayacağı yazıyor protokolde.

Yani bir nevi yap-işlet ama protokolde süre olmadığı için devret kısmı yok.

Özetle Ercan gibi kara sınır kapılarındaki tüm binalar özelleştiriliyor hem de süresiz.

Ve sadece binalar değil hizmetlerin de özelleştirilmesi söz konusu hem de mevzuatlarımıza aykırı bir şekilde süresiz bir protokol ile."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik kesintisi!22 Haziran 2022 Çarşamba 08:41
  • Taner Ulutaş!tan sahibine mesajlar22 Haziran 2022 Çarşamba 08:33
  • Detay'ın bugünkü manşeti- 22 Haziran Çarşamba22 Haziran 2022 Çarşamba 08:22
  • Girne - Lefkoşa yolunda büyük kaza!21 Haziran 2022 Salı 18:02
  • Kıbrıs Türk tarafı öneri sunmaya hazırlanıyor!21 Haziran 2022 Salı 17:14
  • Özersay: Yönetim Zaafiyeti Bahanesiyle İrade Teslim Ediliyor21 Haziran 2022 Salı 16:36
  • Beyarmudu Polis binası açıldı!21 Haziran 2022 Salı 16:17
  • Rogers: “Bir devlet olmanın gerekleri yerine getirilmelidir ”21 Haziran 2022 Salı 15:55
  • Bakanlar Kurulu yarın toplanıyor21 Haziran 2022 Salı 15:51
  • Fuat Oktay, KKTC’ye geliyor21 Haziran 2022 Salı 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti