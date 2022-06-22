Kara Sınır Kapıları ile ilgili protokol Resmi Gazete'de halkın bilgisine sunuldu

Kara Sınır Kapıları konusunda Ekonomik Örgütler Platformu ile Başbakanlık arasında imzalanan protokolün detayları Resmi Gazete’de paylaşıldı.

süresiz olarak akdedilmiş olan protokol, imzalanadıktan sonra taraflardan biri feshetmediği sürece geçerli olacak.

Protokolde tüm ticari faaliyetlerin Ekonomik Örgütler Platformu’nun kuracağı şirket tarafından yönetileceği belirtildi.

Şirketin yetkilendirilmesi ise yasalara uygun olacak şekilde Başbakanlık tarafından onaylanacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Barçın'ın paylaşımı şu şekilde:

"Basına da yansıdığı üzere Ekonomik Örgütler Platformu ile Başbakanlık arasında Kara Sınır Kapılarının İyileştirilmesine yönelik bir protokol imzalandı.

İyi güzel de bu protokolün içeriğine bakınca ciddi endişelere kapılıyor insan.

Bir kere bu protokolün süresi yok.

Yani süresiz. Bu protokolün bir süreye tabii tutulması elzem bir durumdur.

Diğer taraftan platformun kuracağı şirket, hizmet binaları da dahil yani polis, gümrük vb. binaları devlete de dahil kiralayacağı yazıyor protokolde.

Yani bir nevi yap-işlet ama protokolde süre olmadığı için devret kısmı yok.

Özetle Ercan gibi kara sınır kapılarındaki tüm binalar özelleştiriliyor hem de süresiz.

Ve sadece binalar değil hizmetlerin de özelleştirilmesi söz konusu hem de mevzuatlarımıza aykırı bir şekilde süresiz bir protokol ile."