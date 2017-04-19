Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği üyelerinin Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Yetişkinler Atölyesi oyuncularıyla birlikte sahnelediği “Kara Tahta” oyunu 16 Mayıs’ta Gazimağusa’da sahnelenecek.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Cem Aykut’un yönettiği, Orkun Bozkurt, Aysan Özcezarlı ve Cem Aykut’un yazdığı kara mizah türündeki oyun Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda saat 10.00’da sahneye konacak.

Engelliler Haftası kapsamında sahnelenecek “Kara Tahta” oyunu ücretsiz izlenebilecek.

KİBRİT, ARTER’İ ZİYARET ETTİ

Bu arada Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, oyunla ilgili görüşmek üzere bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter ziyarette yaptığı konuşmada, sürekli istişare içinde hareket ettikleri Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’in çalışmalarını takip ettiklerini ve gereken noktalarda destek verdiklerini kaydetti. Arter, gönüllü olarak engelliler için yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Yetişkinler Atölyesi oyuncuları ile dernek üyesi oyuncuların 40 kişilik ekiple birlikte sahneleyeceği oyununun 23 Şubat’ta prömiyerini yaptıklarını ve kapalı gişe oynadıklarını kaydetti.