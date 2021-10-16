Kara ücretini daha düşük gösterdi, aradaki farkı kendisi aldı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

09.10.2021 tarihinde, Çatalköy'de faaliyet gösteren bir kiralık araba şirketinde çalışmakta olan T.D.(E-40)’nin, iş yerine ait aracı, bir şahsa 20 günlüğüne toplam 400 Euro’ya kiralamasına rağmen söz konusu aracı 300 Euro'ya kiraladığını gösteren kira sözleşmesini sahteleyerek iş yerine verdiği ve 100 Euro parayı da tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.